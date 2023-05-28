



Интенсивность атак РФ под Бахмутом снизилась: в ВСУ назвали причину

Интенсивность российских атак на Бахмутском направлении снизилась. Отчасти это связано с ротацией наемников ЧВК "Вагнера".



Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в на эфире "24 канала".



Представитель Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что вблизи города Бахмут за минувшие сутки произошло лишь одно боестолкновение.



"На Бахмутском направлении оккупанты совершили 250 обстрелов из различного вооружения. Наши войска также наносили ответные удары", - сообщил полковник Сергей Череватый.



В результате этих действий, по словам спикера, было уничтожено:



80 человек личного состава оккупантов;

3 САУ;

станция РЭБ;

и склад с боеприпасами;

99 военных РФ получили ранения;

один военнослужащий РФ был взят в плен.



Отвечая на вопрос журналиста, Сергей Череватый подытожил действия российской частной военной компании "Вагнера".



Он акцентировал на том, что несмотря на так называемые успехи и достигнутые цели, о которых рассказывают российские медиа, войскам агрессора за 10 месяцев так и не удалось до конца установить контроль над Бахмутом.



Ротацию мизерных остатков ППК "Вагнера" полковник сравнил с обычным бегством с поля боя после поражения.

