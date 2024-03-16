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16 марта - вторая годовщина российского удара по Драмтеатру в Мариуполе
16.03.2024 10:17 Алина Груднева

16 марта - вторая годовщина российского удара по Драмтеатру в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 16 марта два года назад россияне нанесли удар по Драмтеатру в Мариуполе.

"Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло... Мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен ответить за содеянное", - сказал он.

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Зеленский пообещал, что Украина обязательно сделает все, чтобы россияне понесли ответственность.

"Светлая память всем, чью жизнь унес российский террор", - резюмировал он.

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