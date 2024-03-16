



16 марта - вторая годовщина российского удара по Драмтеатру в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 16 марта два года назад россияне нанесли удар по Драмтеатру в Мариуполе.



"Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло... Мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен ответить за содеянное", - сказал он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Зеленский пообещал, что Украина обязательно сделает все, чтобы россияне понесли ответственность.



"Светлая память всем, чью жизнь унес российский террор", - резюмировал он.



