



"Глава" Крыма Аксенов радуется ударам по Украине

"Глава" Крыма Сергей Аксенов радуется ракетным ударам по Украине.



В своем Telegram-канале он написал о "хороших новостях".



"С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут", - пишет Аксенов.



