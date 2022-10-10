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"Глава" Крыма Аксенов радуется ударам по Украине
10.10.2022 11:25 Ольга Белозерова

"Глава" Крыма Аксенов радуется ударам по Украине

"Глава" Крыма Сергей Аксенов радуется ракетным ударам по Украине. 

В своем Telegram-канале он написал о "хороших новостях".

"С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут", - пишет Аксенов.

 

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