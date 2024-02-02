



Глава ГУР передал Москве "послание": Готовьтесь!

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал, чьи дроны уничтожили 1 февраля ракетный катер ЧФ РФ "Ивановец". Так, по словам Кирилла Буданова, аппаратами руководили бойцы спецподразделения Group 13.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Благодаря дронам было шесть попаданий в корпус судна, которое базировалось на берегу Черного моря у озера Донузлав на западе временно оккупированного Крыма.



"Во время специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля ведомство (ГУР – ред.) спланировало и осуществило уничтожение "Ивановца" на рейде к озеру Донузлав. Во время уничтожения судна было совершено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в его корпус. В результате повреждения корабль перевернулся на корму. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не имела успеха", – рассказал главный украинский разведчик.



Буданов отказался ответить, откуда запускали эти дроны, но предупредил, что это не последняя подобная атака на российские корабли.



"Готовьтесь", – заявил Буданов в своем "послании" Москве.



Как сообщал Mignews.ua, 1 февраля Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении ракетного катера ЧФ РФ "Ивановец". В тот момент на его борту могли находиться до 40 моряков.