



Генштаб ВСУ: Войска РФ наступают на двух направлениях

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку оперативной информации с фронта по состоянию на вечер 3 декабря.



Главное из сводки:



- На Авдеевском и Бахмутском направлениях армия РФ продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок.



- В Запорожском направлении армия РФ ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Орехова Запорожской области.



- На Херсонском направлении войска РФ ведут оборону ранее захваченных рубежей. Совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций украинских войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращают обстрелы пригорода и города Херсон.



- Силы РФ продолжают нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения сил РФ в городе Старобельск Луганской области потери войск РФ составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими. В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, россияне потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.