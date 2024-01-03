



Этот обмен пленными был самым многочисленным за всю войну

С начала войны 24 февраля 2022 года сегодня обменяли больше всего военных. Российские пропагандисты тоже пишут об обмене и о “возврате пленных без обмена”.



Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, из плена освобождены:



◾️130 военных ВСУ;

◾️55 бойцов Нацгвардии;

◾️38 пограничников;

◾️один полицейский;

◾️шесть гражданских лиц.



Освобождены 213 рядовых и 11 офицеров.



Среди освобожденных украинцев — пять женщин.



"После изнуряющих месяцев плена вернулась, в частности, боевой медик из состава 36 ОБрМП. Находясь в неволе, она принципиально говорила по-украински. Россияне несколько раз имитировали вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания. Наконец увидят своих родных и близких семь защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, попавшие в плен нацгвардейцы, которые выполняли свои обязанности на ЧАЭС,гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя", — говорится в сообщении.



Маргарита Симоньян у себя в телеграм-канале написала о том, что сегодня вернулись из плена 248 российских военных. В обмен на 173 - украинских. И якобы на 5 азовцев, которые снова попали в плен, вернувшись из Турции, Украина отдала 75 российских террористов.



Шамсаил Саралиев, депутат Государственной Думы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО, написал, что 75 военных вернулись просто так БЕЗ ОБМЕНА, выделил он капслоком.

