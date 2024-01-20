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ЕС тоже подпишет гарантии безопасности для Украины
20.01.2024 19:00 MIGnews.com

ЕС тоже подпишет гарантии безопасности для Украины

Высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе сообщил о том, что Евросоюз готовит для Украины договор о безопасности, наподобие того, что Украина подписала с Великобританией.

Еврокомиссия разработала документ с гарантиями безопасности будущего для Украины. Эти гарантии включают не только обеспечение военной безопасности, а касаются и переговоров о членстве в ЕС.  

Эта тема будет на повестке дня во время Совета министров иностранных дел уже в понедельник.

 

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