ЕС тоже подпишет гарантии безопасности для Украины
Высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе сообщил о том, что Евросоюз готовит для Украины договор о безопасности, наподобие того, что Украина подписала с Великобританией.
Еврокомиссия разработала документ с гарантиями безопасности будущего для Украины. Эти гарантии включают не только обеспечение военной безопасности, а касаются и переговоров о членстве в ЕС.
Эта тема будет на повестке дня во время Совета министров иностранных дел уже в понедельник.