



ЕС тоже подпишет гарантии безопасности для Украины

Высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе сообщил о том, что Евросоюз готовит для Украины договор о безопасности, наподобие того, что Украина подписала с Великобританией.



Еврокомиссия разработала документ с гарантиями безопасности будущего для Украины. Эти гарантии включают не только обеспечение военной безопасности, а касаются и переговоров о членстве в ЕС.



Эта тема будет на повестке дня во время Совета министров иностранных дел уже в понедельник.



