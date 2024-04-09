



Эксперты МАГАТЭ зафиксировали очередной обстрел оккупированной ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали очередной удар беспилотника по оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, но на этот раз он не представлял угрозы для ядерного объекта.



Специалисты МАГАТЭ зафиксировали еще один удар беспилотников по территории оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. На этот раз угрозы для ядерного объекта не было. Об этом заявление МАГАТЭ в соцсети X.



Аналитики подчеркивают, что на этот раз удар беспилотника не представлял угрозу для ядерного объекта, но это в очередной раз подчеркивает чрезвычайно серьезную ситуацию на ЗАЭС.



"МАГАТЭ сообщило ЗАЭС о сегодняшней атаке беспилотников на прилегающий к площадке учебный центр ЗАЭС. Сообщения о взрыве согласуются с наблюдениями группы МАГАТЭ", - говорится в заметке.