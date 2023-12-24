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Четвертый за неделю: ВСУ сбили еще один Су-34 россиян
24.12.2023 23:30 Алина Груднева

Четвертый за неделю: ВСУ сбили еще один Су-34 россиян

В воскресенье, 24 декабря, Вооруженные силы Украины сбили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34 россиян.

Информацию об этом подтвердила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Уточняется, что очередную российскую "сушку" "приземлили" на Мариупольском направлении в канун Рождества.

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"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром – не вернулся. "Вечного полета, братья!" - написали военные.

Также они отметили, что на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море. Сбит самолет или нет - утоняется.

Что примечательно, буквально на этой же неделе на южном направлении ВСУ сбили еще три Су-34. В Украине назвали это большим успехом, отметив, что "охота" за этими самолетами велась давно, поскольку они представляли угрозу украинским военным.

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