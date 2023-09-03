



Британский генерал: Украина победит Россию в 2024–2025 годах – 5 важных факторов

Украина не сможет победить Россию в 2023 году, но победа в 2024 или 2025 году возможна, написал в колонке в Financial Times бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс на основе анализа ситуации на фронте.



Бэрронс отметил, что Украине не хватает систем ПВО (нынешние способны прикрыть лишь треть страны), артиллерийских боеприпасов (кассетные снаряды США решили проблему лишь временно), сильных военно-воздушных сил и оборудования для разминирования. Решение этих проблем перенесут войну как минимум на следующий год. Генерал отметил, что российские силы разбросаны по большой линии фронта, измотаны и им не хватает резервов. Но даже в этом случае для победы Украине потребуется много времени.



Британский военачальник назвал пять факторов, от которых зависит победа Украины.

Во-первых, Киев не должен стремиться к существенному успеху на поле боя, пока у него не будет достаточно средств для этого. “Украину необходимо сделать сильнее, а Россию – слабее, иначе возникнет тупиковая ситуация”, – объясняет генерал.

Во-вторых, Украине нужно всю зиму продолжать оказывать давление на российские войска, возвращая территорию небольшими кусками. Эти операции ВСУ должны быть прикрыты артиллерией и ПВО и оставаться в пределах устойчивого снабжения.

В-третьих, Украина должна уничтожать военный потенциал России на оккупированных территориях быстрее, чем Москва будет его восстанавливать – это приведет к тому, что противник окажется менее готовым новому контрнаступлению украинских военных.

В-четвертых, необходимо нейтрализовать Черноморский флот к весне 2024 года. По словам генерала, ракетные удары и морские беспилотники Украины могут повреждать российские корабли быстрее, чем их будут заменять.

Пятым и самым важным пунктом Бэрронс считает военную помощь западных союзников. По мнению генерала, нужно признать, что возможный успех Украины опирается на оборонно-промышленный потенциал Запада.

Бэрронс отметил, что страны Запада сейчас наращивают производство на оборонных предприятия. Новые производственные линий заработают на нужную мощность до середины 2024 года. По мнению генерала, это должно стать поворотным моментом для наступательного потенциала Киева.



“Нынешнее контрнаступление показывает, что путинскую оккупацию можно победить. Это займет больше времени и обойдется дороже, чем мы надеялись, но надежды недостаточно. Теперь Запад должен взять на себя обязательства по предстоящей более тяжелой кампании или обречь Украину на борьбу без перспективы победы”, – резюмировал Бэрронс.