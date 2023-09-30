



Британская разведка: вагнеровцы вернулись на фронт, но РФ им не доверяет

Наемники ЧВК "Вагнер" вернулись на украинский фронт, хотя Кремль им больше не доверяет.



Об этом говорится в отчете британской разведки.



Уточняется, что президент РФ Владимир Путин поручил экс-начальнику штаба "вагнеровцев" Андрею Трошеву проводить мобилизацию "добровольческих боевых отрядов". Во время бунта Пригожина он, под дудку Кремля, призывал наемников, которые считают его предателем, подписывать контракты с министерством обороны.



"Кремль готов опираться на опыт ветеранов, которые могут продемонстрировать свою лояльность государству и постоянное участие в Глобальном Юге, но, вероятно, под большим наблюдением со стороны Кремля", - считают в разведке.