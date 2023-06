Британская разведка: через несколько дней в Украине могут быть новые наводнения

Как сообщал Mignews.ua, российские оккупанты подорвали изнутри Каховскую ГЭС, и разрушили 11 из 28-ти пролетов плотины, а это почти половина сооружения. На данный момент дамба Каховской ГЭС продолжает разрушаться, что может вызвать дополнительные наводнения в течение следующих нескольких дней.



Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.



В последней сводке военной разведки говорится, что Каховская ГЭС, контролируемая Россией, частично была разрушена около 3-х часов утра 6 июня 2023 года. К 12:00 вся восточная часть дамбы и большая часть гидро- и инженерной инфраструктуры были снесены.



При этом уровень воды в Каховском водохранилище перед обрушением был рекордно высоким, что привело к затоплению территории ниже по течению особенно большим объемом воды.



В разведке считают, что Запорожская АЭС, расположенная в 120-ти км от плотины, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище.



"Структура плотины, вероятно, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям", - уверены в ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rwUTq4SxS4



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/13Juyo2ZcR