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Британская разведка: через несколько дней в Украине могут быть новые наводнения | Фото: скриншот
07.06.2023 11:57 Дара Киевская

Британская разведка: через несколько дней в Украине могут быть новые наводнения

Как сообщал Mignews.ua, российские оккупанты подорвали изнутри Каховскую ГЭС, и разрушили 11 из 28-ти пролетов плотины, а это почти половина сооружения. На данный момент дамба Каховской ГЭС продолжает разрушаться, что может вызвать дополнительные наводнения в течение следующих нескольких дней.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

В последней сводке военной разведки говорится, что Каховская ГЭС, контролируемая Россией, частично была разрушена около 3-х часов утра 6 июня 2023 года. К 12:00 вся восточная часть дамбы и большая часть гидро- и инженерной инфраструктуры были снесены.

При этом уровень воды в Каховском водохранилище перед обрушением был рекордно высоким, что привело к затоплению территории ниже по течению особенно большим объемом воды.

В разведке считают, что Запорожская АЭС, расположенная в 120-ти км от плотины, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище.

"Структура плотины, вероятно, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям", - уверены в ведомстве.


Надо сказать, что о возможном наводнении заявляют и в Украине. Да, после подрыва Каховской ГЭС уровень воды продолжает расти. Но в ближайшие дни будет расти и ширина подтоплений, прогнозирует генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Мы видим, что Каховское водохранилище упало в уровне на 2,5 метра. В Херсоне поднятие воды на 5 метров. Еще в эти сутки вода будет подниматься", - заявил он в эфире Национального телемарафона.

По словам чиновника, уровень срабатывания в Каховском водохранилище замедляется. Если вчера наблюдали срабатывание от 30 до 40 см, то сегодня это 5-7 см.

"Это говорит о том, что срабатывание будет не за четыре дня, а все же растянется во времени. Оно уже не будет нести таких катастрофических последствий, но может расширяться. То есть будет увеличиваться не высота подтоплений, а ширина", - добавил Сирота.

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