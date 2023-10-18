



Боевые дроны СБУ ударили по полевому лагерю армии РФ вблизи аэродрома "Халино"

В ночь на среду, 18 октября, дроны Службы безопасности Украины ударили по полевому лагерю оккупантов неподалеку военного аэродрома "Халино" в Курской области.



"Служба безопасности сегодня ночью организовала "бавовну" в полевом лагере россиян у села Постоялые дворы. Здесь, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещалось до 3 тысячи российских военных и около 80 единиц военной техники", - рассказал источник в СБУ агентству "Интерфакс-Украина".



По его словам, точное количество вражеских потерь уточняется.



"Но очевидно, что поражения были мощными: зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю", - уточнил источник.



