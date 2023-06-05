



Бельгия начала расследовать возможное использование ее оружия в рейдах в России

Бельгия попросит Украину предоставить разъяснения по поводу сообщений о том, что проукраинские силы использовали винтовки, произведенные в Бельгии, для борьбы с российскими войсками в Белгородской области, сообщает Reuters.



Ранее The Washinghton Post сообщило, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые в конце мая вторглись в Белгородскую область, использовали по меньшей мере четыре тактических машины, которые ранее передали Украине США и Польша, а также винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.



"Наше министерство обороны и его разведывательные службы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло", - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.



Он подчеркнул, что европейское оружие поставляется в Украину при условии, что его будут использовать на территории Украины с целью защиты этой территории. Поэтому должен быть жесткий контроль за исполнением этого.



При этом Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если сообщения подтвердятся.



"Здесь мы не должны забегать вперед. Но мы анализируем ситуацию и воспримем это очень серьезно", - добавил он.



