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Авиакомпания Ryanair готова возвращаться в Украину
01.02.2023 08:13 Раиса Вовк

Авиакомпания Ryanair готова возвращаться в Украину

После завершения боевых действий ирландский лоукостер готов возобновить свои полеты. Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Reuters.

"Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", - заявил О'Лири.

В 2021 в Ryanair панировали запустить рейсы в семи местных аэропортах. Таким образом компания хотела частично восстановить утраченный за время пандемии пассажиропоток - тогда он упал на 81%. 

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