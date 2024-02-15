



Авдеевское пекло: оборону усилили 3-й ОШБр – ситуация чрезвычайно критическая

Высшее военное руководство Украины приняло решение срочно перебросить в Авдеевку подкрепление – 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Отдельные батальоны ОШБр уже провели рейд в захваченные россиянами районы Авдеевки. Потери противника уточняются, сообщила пресс-служба ОШБр в четверг, 15 февраля, охарактеризовав ситуация в городе на момент заведения бригады как "чрезвычайно критическая".



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Так, силы противника на отрезке 3-й ОШБр составляют ориентировочно семь бригад.



"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", – рассказал командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.



За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам ВС России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже после подтверждения необходимых данных.



"В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", – отмечается в сообщении.