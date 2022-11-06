



Атака под Угледаром сорвана: РФ потеряла 155-ю и 156-ю бригады морской пехоты

Российские "военкоры сообщили" о тяжелой ситуации на Угледарском направлении. Российская армия потеряла 155-ю 155-й бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота в Павловке.



Александр Сладков сообщает, что морпехи не смогли достучаться до руководства Министерства обороны и были вынуждены обратиться к губернатору Приморского края Олегу Кожемяке с надеждой, что он поможет разобраться с тяжёлой ситуацией в Павловке.

"Письмо не привожу. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано: большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры," — пишет Сладков

