



Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине,- BBC

Пользователи Twitter с синей галочкой, которые платят за продвижение своего контента другим пользователям, распространяют дезинформацию о войне РФ в Украине, пишет BBC.



Отмечается, что в соцсети недавно было опубликовано много обманчивых сообщений о недавних беспорядках во Франции, однако один вирусный пост на прошлой неделе также был посвящен военной помощи США Украине.



В публикации был прикреплен скриншот, который выглядел как заголовок с сайта новостей, вместе с изображением двух винтовок.



"Французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые, возможно, пришли из Украины", - говорилось в заголовке.



Кроме того, несколько аккаунтов Twitter с подписками Blue поделились этой публикацией, которую просмотрели более миллиона раз.



BBC отследила, что сообщение происходит из прокремлевских каналов в Telegram.



Само изображение, использованное в сообщении, появилось впервые в российском военном блоге 2012 года о соревнованиях по стрельбе на полигоне под Москвой.



Издание добавляет, что не смогло найти ни одной онлайн-статьи с заголовком и изображением, которое распространялось в Twitter.



Также несколько учетных записей в Twitter с синей галочкой недавно распространили заявление о том, что Россия обнаружила в Украине "фабрики младенцев".



Подобная ситуация произошла в конце июня в центре Краматорска на востоке Украины в результате российского ракетного обстрела погибли восемь человек.



Сразу после атаки в заметке аккаунта с подпиской на Twitter Blue, который позиционирует себя как источник новостей, утверждалось, что удар был нанесен Украиной по ошибке и попал в военные казармы, где находились войска НАТО и иностранные наемники.

