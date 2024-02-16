



Адские бои за Авдеевку: в Британии подсчитали потери РФ

В ходе ожесточенных боев за Авдеевку россияне потеряли более 400 единиц военной техники.



Об этом говорится в отчете британской разведки.



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По словам аналитиков, ВС РФ пытаются захватить Авдеевку под свой контроль с октября.



"При попытке захватить город Россия потеряла не менее 400 танков, боевых машин пехоты и другой техники, а также, вероятно, тысячи человек личного состава", - сказано в отчете.



Аналитики также напомнили, что ожесточенные бои также продолжаются в районе Бахмута. Россияне пытаются взять под свой контроль Часов Яр.