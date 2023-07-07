



Японская авиакомпания запускает прокат одежды для пассажиров

Japan Airlines запустила новую услугу, которая поможет клиентам снизить количество багажа. Авиакомпания тестирует услугу проката одежды, которая позволяет пассажирам заранее арендовать комплект одежды, который затем могут доставить в гостиницу или в квартиру на Airbnb по прибытии в Японию, сообщает Business Insider.



Идея состоит в том, что путешествуя без лишнего багажа, клиенты могут помочь сократить выбросы топлива, углекислого газа и сделать свое путешествие более экологичным.



В настоящее время авиакомпания сотрудничает с Sumitomo Corporation, которая будет заниматься системой бронирования и комплектацией одежды. Услуга доступна в течение пробного периода с 5 июля этого года по август 2024 года.



Можно заказать до девяти предметов одежды (верх, низ и верхняя одежда) на срок до двух недель. Каждый выбор нарядов фильтруется по сезону, возможности и размеру, стоит услуга от $28 за пять предметов.



