



В Италии введут штраф для туристов в размере 60 тысяч евро

Правительство Италии хочет ввести суровые наказания для туристов, занимающихся вандализмом. Министр культуры Дженнаро Санджулиано поддержал соответствующий закон о наказании для нарушителей, которые уродуют памятники культуры. Штрафы могут достичь отметки в 60 тысяч евро, сообщает The Independent.



Власти приняли решение после увеличения количества случаев повреждения культурных объектов туристами и протестующими. Последние, в частности, устраивали разные акции с применением краски и других субстанций.



Атаки на памятники и художественные объекты наносят экономический ущерб всем. Для их очищения необходимо вмешательство узкоспециализированного персонала и использование очень дорогих машин. Совершающий эти действия должен также взять на себя финансовую ответственность.



Сообщается, что за подобные поступки правонарушители будут платить штраф в размере от 10 000 до 60 000 евро.

