



В Буэнос-Айресе задержали беременных россиянок: позже пошли на попятный

В аэропорту Буэнос-Айреса в период с 7 по 10 февраля задержали шестерых беременных россиянок по подозрению в том, что они едут в Аргентину рожать, чтобы получить там гражданство.



По данным издания "Сирена", те, кто прибыл вместе с семьей.



Только 11 февраля им все же разрешили въехать в Аргентину. Информацию об этом подтвердил в комментарии "РИА Новости" заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин.



Трое из них застряли в аэропорту на несколько дней. В Миграционной службе сразу объяснили гражданкам РФ в "положении", что их не пропускают, поскольку цель их визита была ложной, ведь они прибыли как туристки на поздних сроках беременности.



Россиянки обратились в суд и опротестовали это решение. В итоге, женщины получили право на безвизовый въезд в страну максимум на 90 дней в целях туризма.