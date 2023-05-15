



Удивительная история: женщина выжила в авиакатастрофе в джунглях Амазонки

Это удивительная история Джулианы Кепке, 17-летней немецкой девушки, родившейся в Перу и севшей на самолет, чтобы вернуться в свою страну в декабре 1971 года, пишет газета «Джерузалем пост».



Поскольку Джулиана хотела успеть домой к Рождеству, чтобы быть со своей семьей, она и ее мать купили билет на самолет в LANSA и сели на него, несмотря на то, что отец предупредил их о необходимости сменить рейс, поскольку знал о плохой репутации компании.



Джулиана села на рейс 508 авиакомпании LANSA в канун Рождества. Внезапно на высоте более 3000 метров над землей в самолет, в котором она находилась, ударила молния, он разлетелся на куски и упал прямо в тропические леса Амазонки в Южной Америке.



90 пассажиров и экипаж самолета погибли мгновенно, кроме Юлианы, которая упала в леса Перу.



Самолет, на котором она летела, был разрушен во время грозы и крушения, но ряд стульев оторвался и закружился в воздухе, и Джулиана сидела в одном из них.



Она очнулась в лесу с незначительными травмами, несмотря на то, что разбилась вместе с самолетом и упала с высоты трех километров.



В рваной рубашке и всего одной сандали, она отправилась в путешествие на выживание. В лесу, кишащем комарами, ядовитыми змеями и смертоносными пауками, молодая и сильная девушка, дочь двух немецких зоологов-ветеранов, решила выжить и добраться до цивилизации.



Джулиана сказала, что она вероятно, единственная в своем ряду была пристегнута ремнем безопасности. У нее была сломана ключица, глубокий порез на руке и опух правый глаз.



По ее словам, то, что она была пристегнута к креслу, смягчило удар, что и позволило ей выжить.



Джулиане удалось найти сладости, которые послужили ей пищей. Она начала идти по течению воды, следуя принципу выживания, которому ее научил отец: всегда будут люди, живущие рядом с большими потоками воды.



Ручей помог ей получить чистую воду для питья и естественный маршрут, чтобы ориентироваться в густом лесу.



Ночью Джулиана не могла спать из-за многочисленных комариных укусов, которые гноились.



Через девять дней она нашла лодку рядом с хижиной, в которой было топливо. Она облила бензином свою раненую руку, убивая личинок, пока ждала спасения, не садясь лодку сама, чтобы не быть виновной в ее краже.



Через несколько часов приехали лесорубы, которые использовали хижину для укрытия на ночь, нашли девушку и обработали ее комариные укусы и травмы. На следующее утро ее посадили в каноэ и отправили в путь, который длился семь часов. С помощью местного пилота Джулиана была доставлена в больницу в Пукальпе, где ее ждал отец.



Вдохновляющая история Джулианы позже была рассказана в книгах и фильмах.



Сегодня 68-летняя женщина живет счастливо и считается ведущим биологом в Германии. Ее автобиография "Als ich vom Himmel fiel" была опубликована 10 марта 2011 года и получила национальную литературную премию Германии.