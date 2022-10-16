



Роскошь и комфорт: American Airlines запустит флагманские люксы

Авиакомпания American Airlines запускает флагманские люксы, которые позволят полностью заменить первый класс с 2024 года.

Новый класс воздушного флота при длительных полетах получит название Flagship Suite.

Он будет представлен в новых Airbus A321XLR и Boeing 787-9. В премиум-классе уединение для клиентов будет создано благодаря специальной двери. Также путешественники получат дополнительное личное пространство для хранения вещей.

Авиакомпания обновит свой флот из 16 самолетов Boeing 777-300ER с новым роскошным интерьером, включая флагманские люксы. Это позволит повысить качество полета на дальнемагистральных международных маршрутах. В самолете будет больше мест премиум-класса, чем в его нынешней конструкции: 70 в Flagship Suite и 44 премиум-эконом-класса.

С внедрением новых интерьеров на дальнемагистральных самолетах к 2026 году количество посадочных мест премиум-класса вырастет более чем на 45%. В Airbus A321XLR будет 20 мест Flagship Suite и 12 Premium Economy.