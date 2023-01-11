



Рейсовый коллапс в США: Белый Дом сделал заявление

Белый Дом не располагает информацией о возможности кибератаки, из-за которой могли быть приостановлены все внутренние авиаперевозки в США.



Уточняется, что президент страны Джо Байден был проинформирован о ситуации.



По данным Белого Дома, нет никаких признаков кибератаки, по крайней мере, в настоящий момент.



"Сегодня утром министр транспорта проинформировал президента о сбое в системе. На данный момент нет никаких доказательств кибератаки, но президент поручил провести полное расследование", - сказано в заявлении пресс-секретаря Белого Дома.

