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Рейсовый коллапс в США: Белый Дом сделал заявление
11.01.2023 17:13 Алина Груднева

Рейсовый коллапс в США: Белый Дом сделал заявление

Белый Дом не располагает информацией о возможности кибератаки, из-за которой могли быть приостановлены все внутренние авиаперевозки в США.

Уточняется, что президент страны Джо Байден был проинформирован о ситуации.

По данным Белого Дома, нет никаких признаков кибератаки, по крайней мере, в настоящий момент.

"Сегодня утром министр транспорта проинформировал президента о сбое в системе. На данный момент нет никаких доказательств кибератаки, но президент поручил провести полное расследование", - сказано в заявлении пресс-секретаря Белого Дома. 
 

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