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Сбой в системе: в США остановлены все рейсы
11.01.2023 13:51 Ольга Белозерова

Сбой в системе: в США остановлены все рейсы

Все рейсы по США были остановлены из-за системного сбоя.

Федеральное авиационное управление (FAA) подтвердило, что система уведомлений о воздушных миссиях США (NOTAM) вышла из строя, в результате чего агентство издало приказ, приостанавливающий запланированные вылеты по всей стране до тех пор, пока проблема не будет решена.

Система NOTAM предоставляет пилотам информацию об условиях полета для их полета и считается важной для воздушного движения, уточняет "Аруц Шева". 

Технические специалисты работают над восстановлением системы, но никаких оценок по возобновлению полетов предоставлено не было.

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