



Сбой в системе: в США остановлены все рейсы

Все рейсы по США были остановлены из-за системного сбоя.



Федеральное авиационное управление (FAA) подтвердило, что система уведомлений о воздушных миссиях США (NOTAM) вышла из строя, в результате чего агентство издало приказ, приостанавливающий запланированные вылеты по всей стране до тех пор, пока проблема не будет решена.



Система NOTAM предоставляет пилотам информацию об условиях полета для их полета и считается важной для воздушного движения, уточняет "Аруц Шева".



Технические специалисты работают над восстановлением системы, но никаких оценок по возобновлению полетов предоставлено не было.