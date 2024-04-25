



В Турине ввели "дистанцию вежливости" для курильщиков: что это такое

В итальянском Турине официально запретили курить на открытом воздухе меньше, чем в пяти метрах от окружающих.



Об этом сообщает пресс-служба Совета коммуны города на севере Италии.



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"В Турине вводится дистанция вежливости для курильщиков: нельзя курить в присутствии детей и беременных женщин, а также в любом открытом месте на расстоянии менее пяти метров от других людей без их согласия", - сказано в сообщении.



Уточняется, что запрет распространяется на курение сигарет, сигар, трубок, вейпов и других разновидностей электронных сигарет.