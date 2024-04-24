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Самолет Air France совершил аварийную посадку в Азербайджане
24.04.2024 18:33 Алина Груднева

Самолет Air France совершил аварийную посадку в Азербайджане

Самолет авиакомпании Air France совершил аварийную посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Азербайджане.

Об этом сообщает информационное агентство АРА.

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Пассажирский самолет выполнял рейс Осака-Париж. Аварийную посадку было решено осуществить из-за задымления на борту.

С лайнера были эвакуированы 280 пассажиров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Причина задымления устанавливается.
 

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