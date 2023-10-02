



Поток мигрантов в Россию обвалился из-за войны и экономических проблем

Россия потеряла свою привлекательность для мигрантов из-за непрекращающейся войны в Украине и связанной с ней мобилизацией населения, а также резкого падения российского рубля.



В 2023 году в Россию въехало на 50 тысяч мигрантов меньше, чем в 2022 году. За первое полугодие 2023 года в страну приехало всего 79 тысяч трудовых мигрантов, что намного меньше, чем во время пандемии, когда этот показатель превышал 100 тысяч человек.



Также сократилось количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание в России: с 93 тысяч годом ранее до 43 тысяч в текущем году. Число предоставленных иностранцам видов на жительство сократилось со 142 до 130 тысяч.



Одной из главных причин потери интереса иностранцев к работе в России, стало падения российской валюты почти на 50% с начала года: американский доллар подорожал с 66 до почти 100 рублей.



Ситуацию усугубляют полицейские рейды, разыскивающих мигрантов, получивших недавно российское гражданство, чтобы мобилизировать их на войну в Украину.