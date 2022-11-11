



Изменен график движения поездов в районе Тель-Авива, Герцлии и Нетании

В связи с работами по модернизации и развитию железных дорог в районе Тель-Авива, Герцлии и Нетании, в выходные дни будут изменения в движении поездов, начиная с сегодняшнего дня и до вечера субботы.



Об этом сообщает Ynet.



На линии Ашкелон - Ришон ле-Цион (Моше Даян) - Герцлия поезда не будут курсировать между станциями Тель-Авив (Савидор Мерказ) и Бней-Брак. Движение поездов по этой линии будет осуществляться между станциями Ашкелон и Тель-Авив (Савидор Мерказ) на юге и между станциями Герцлия и Бней-Брак (на севере).



Поезда на линии Иерусалим (Ицхак Навон) - Герцлия будут ходить между станциями Иерусалим и Тель-Авив (Савидор Мерказ) и не будут останавливаться на станциях Тель-Авивский университет и Герцлия.



Поезда на линиях Реховот - Нетания и Бейт-Шемеш - Нетания будут курсировать между станциями Реховот и Тель-Авив (Савидор Мерказ) и станциями Бейт-Шемеш - Тель-Авив (Савидор Мерказ), соответственно, и не будут останавливаться у Тель-Авивского университета и в Герцлии.



Также сообщается о закрытии ряда станций. До завершения работ будут закрыты станции Бейт-Иехошуа, Нетания и Нетания-Сапир.