



Из Нью-Йорка в Лондон за 1,5 часа: NASA анонсирует сверхзвуковой самолет

На этой неделе американское космическое агентство объявило о том, что оно изучает "экономическое обоснование сверхзвуковых пассажирских авиаперевозок", пишет Daily Mail.



Сверхзвуковой аппарат обещает развивать скорость от 1535 до 3045 миль в час, что в два раза быстрее, чем максимальная скорость истребителя F/A-18, составляющая 1 1190 миль в час.



По данным NASA, сейчас идет следующий этап исследований в области высокоскоростного воздушного транспорта: два 12-месячных контракта, предоставленных компаниям Boeing, Rolls-Royce и другим, помогут разработать концепцию нового самолета и создать "дорожную карту" технологий.



Ранее этим летом NASA завершило испытания бесшумного сверхзвукового самолета X-59, предназначенного для глушения собственных звуковых ударов; именно эта программа послужит источником вдохновения для проекта нового реактивного самолета.



Первый испытательный полет X-59 запланирован на конец этого года.



Самый быстрый на сегодняшний день пассажирский самолет в мире - "Конкорд" французского и британского производства - совершил свой скоростной перелет из Нью-Йорка в Лондон 7 февраля 1996 года, преодолев Атлантику всего за 2 часа 52 минуты и 59 секунд.