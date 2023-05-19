



Грузия разрешила прямые рейсы еще одной авиакомпании РФ

Грузия разрешила проводить прямые рейсы еще одной российской авиакомпании.



По данным Агентства гражданской авиации страны, разрешение выдано Red Wings.



Рейсы Сочи - Тбилиси, а также Москва - Кутаиси будут выполняться, начиная с июня, по три раза в неделю.



Против авиакомпании в 2021 году санкции ввела Украина, а западные страны пока что не внесли ее в список. Она осуществляла рейсы в аннексированный Крым.



Это уже третий перевозчик, которому выданы разрешения на полеты между Грузией и Россией. Ранее его получили Georgian Airways и Азимут.

