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Грузия разрешила прямые рейсы еще одной авиакомпании РФ
19.05.2023 13:40 Алина Груднева

Грузия разрешила прямые рейсы еще одной авиакомпании РФ

Грузия разрешила проводить прямые рейсы еще одной российской авиакомпании.

По данным Агентства гражданской авиации страны, разрешение выдано Red Wings.

Рейсы Сочи - Тбилиси, а также Москва - Кутаиси будут выполняться, начиная с июня, по три раза в неделю.

Против авиакомпании в 2021 году санкции ввела Украина, а западные страны пока что не внесли ее в список. Она осуществляла рейсы в аннексированный Крым.

Это уже третий перевозчик, которому выданы разрешения на полеты между Грузией и Россией. Ранее его получили Georgian Airways и Азимут.
 

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