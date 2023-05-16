Грузия разрешила еще одной авиакомпании выполнять прямые рейсы в РФ
Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией.
Как сообщил во вторник грузинский регулятор, авиакомпания будет летать в Москву семь раз в неделю, начиная с 20 мая.
"Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси. Согласно поданной авиакомпанией заявке на полеты в Госавиаагентство, с 20 мая рейсы будут выполняться семь раз в неделю", – сказано в сообщении.
Накануне Грузия выдала первое разрешение авиакомпании из РФ "Азимут" на прямые авиарейсы.