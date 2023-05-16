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Грузия разрешила еще одной авиакомпании выполнять прямые рейсы в РФ
16.05.2023 15:04 Ирина Демьянова

Грузия разрешила еще одной авиакомпании выполнять прямые рейсы в РФ

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией.

Как сообщил во вторник грузинский регулятор, авиакомпания будет летать в Москву семь раз в неделю, начиная с 20 мая.

"Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси. Согласно поданной авиакомпанией заявке на полеты в Госавиаагентство, с 20 мая рейсы будут выполняться семь раз в неделю", – сказано в сообщении.

Накануне Грузия выдала первое разрешение авиакомпании из РФ "Азимут" на прямые авиарейсы.

 

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