



Грузия разрешила еще одной авиакомпании выполнять прямые рейсы в РФ

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией.



Как сообщил во вторник грузинский регулятор, авиакомпания будет летать в Москву семь раз в неделю, начиная с 20 мая.



"Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси. Согласно поданной авиакомпанией заявке на полеты в Госавиаагентство, с 20 мая рейсы будут выполняться семь раз в неделю", – сказано в сообщении.



Накануне Грузия выдала первое разрешение авиакомпании из РФ "Азимут" на прямые авиарейсы.



