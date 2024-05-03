



Россияне зашли на авиабазу США в Нигере

Российские военнослужащие зашли на авиабазу США в Нигере, где расположены некоторые американские войска, подтвердили CBS News два американских чиновника. Россияне находятся в Нигере уже несколько недель, пока США ведут переговоры о выводе своих войск с двух авиабаз в стране, сообщил один из чиновников.



Второй чиновник назвал россиян инструкторами и сказал, что они находятся в 2-3 километрах от места базирования небольшого количества американских войск в международном аэропорту Ниамея. Большая часть из примерно 1000 американских военнослужащих, все еще находящихся в Нигере, расположены на второй авиабазе, примерно в 800 километрах от столицы, в городе Агадес.



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Отвечая на вопрос в пятницу о размещении российских войск, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве, что Россия "развивает связи с различными африканскими странами во всех областях, в том числе в военной", добавив, что эти страны "заинтересованы в этом, мы также заинтересованы в этом, и мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами".

