



Байден: "в Газе погибло слишком много журналистов".

Президент США Джо Байден в своем заявлении по случаю Всемирного дня свободы прессы заявил, что в войне между Израилем и ХАМАСом погибло "слишком много" журналистов.



"Во Всемирный день свободы прессы мы чтим храбрость и самопожертвование журналистов и работников средств массовой информации по всему миру, рискующих всем в поисках истины", — говорит он.



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"Сегодня это особенно резонансно. 2023 год стал одним из самых смертоносных для журналистов за последнее время. Одной из причин этого является война в Газе, где было убито слишком много журналистов, подавляющее большинство из которых — палестинцы".



"Кроме того, в прошлом году по всему миру были заключены в тюрьму более 300 журналистов – это самый высокий показатель за последние десятилетия. В России американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева были заключены в тюрьму в связи с их работой в Wall Street Journal и на Радио Свободная Европа/Радио Свобода. А Остин Тайс все еще находится в качестве заложника в Сирии спустя почти двенадцать лет", — добавляет он.

