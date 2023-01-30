



Филиппины введут компенсацию НДС для иностранных туристов

Президент Филиппин Фердинанд Маркос утвердил программу возмещения налога на добавленную стоимость для иностранных туристов к 2024 году, чтобы привлечь больше посетителей, сообщило в воскресенье, 29 января, Управление по связям с общественностью президента.



Правительство взимает 12% НДС с товаров, потребляемых в стране. План состоит в том, чтобы позволить иностранцам получить возмещение НДС за товары, которые они вывозят с Филиппин, аналогично тому, что предлагают многие другие страны.



Эта мера входит в число предложений, недавно представленных Маркосу консультативным советом частного сектора для развития туристической индустрии, включая улучшение инфраструктуры и операций аэропортов, а также поощрение инвестиций в туризм.



Маркос также одобрил запуск онлайн-визы в этом году для китайских, индийских, южнокорейских и японских туристов.



По данным Министерства туризма, в прошлом году Филиппины посетили 2,65 миллиона иностранных туристов, которые принесли около 3,68 миллиарда долларов дохода, превысив цель на 2022 год в 1,7 миллиона туристов.



Правительство стремится увеличить количество посетителей в этом году до 4,8 миллиона туристов.

