Новости » Путешествия
Air Peace готова выполнять прямые рейсы из Нигерии в Израиль
16.10.2022 16:50 Алина Груднева

Air Peace готова выполнять прямые рейсы из Нигерии в Израиль

Нигерийская авиакомпания Air Peace выразила готовность выполнять прямые рейсы в Израиль.

 
Об этом объявил главный исполнительный директор авиаперевозчика Аллен Ониема во время визита исполнительному секретарю нигерийской христианской комиссии паломников (NCPC) Якубу Паму.
 
Основателя авиакомпании сопровождал посол Израиля в Нигерии Майкл Фримен.
 
По его словам, Air Peace хотела открыть рейсы из Лагоса в Тель-Авив, чтобы облегчить перелеты для потенциальных паломников из Нигерии.
 
"Наличие прямого рейса в Израиль нигерийской авиакомпанией сократит проблему высоких расходов", - сказал Пам.
 
По его словам, прямые рейсы резко снизят стоимость перелетов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы