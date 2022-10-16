



Air Peace готова выполнять прямые рейсы из Нигерии в Израиль

Нигерийская авиакомпания Air Peace выразила готовность выполнять прямые рейсы в Израиль.

Об этом объявил главный исполнительный директор авиаперевозчика Аллен Ониема во время визита исполнительному секретарю нигерийской христианской комиссии паломников (NCPC) Якубу Паму.

Основателя авиакомпании сопровождал посол Израиля в Нигерии Майкл Фримен.

По его словам, Air Peace хотела открыть рейсы из Лагоса в Тель-Авив, чтобы облегчить перелеты для потенциальных паломников из Нигерии.

"Наличие прямого рейса в Израиль нигерийской авиакомпанией сократит проблему высоких расходов", - сказал Пам.

По его словам, прямые рейсы резко снизят стоимость перелетов.