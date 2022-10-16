Air Peace готова выполнять прямые рейсы из Нигерии в Израиль
Нигерийская авиакомпания Air Peace выразила готовность выполнять прямые рейсы в Израиль.
Об этом объявил главный исполнительный директор авиаперевозчика Аллен Ониема во время визита исполнительному секретарю нигерийской христианской комиссии паломников (NCPC) Якубу Паму.
Основателя авиакомпании сопровождал посол Израиля в Нигерии Майкл Фримен.
По его словам, Air Peace хотела открыть рейсы из Лагоса в Тель-Авив, чтобы облегчить перелеты для потенциальных паломников из Нигерии.
"Наличие прямого рейса в Израиль нигерийской авиакомпанией сократит проблему высоких расходов", - сказал Пам.
По его словам, прямые рейсы резко снизят стоимость перелетов.