



Землю накроет мощная магнитная буря

На Землю обрушится мощная магнитная буря в ближайшие два дня.



По прогнозу, пик придется на 12 июля.



Эксперты оценивают мощность возмущения геомагнитного поля в пять баллов. На следующий день, 13 июля, сила магнитной бури немного ослабнет - до четырех баллов.



Метеочувствительные люди в эти дни могут испытывать головокружение, головную боль, бессонницу, высокую утомляемость, боли в мышцах и сердце, повышенное давление и многие другие недуги.



Медики советуют во время магнитных бурь пить побольше воды и употреблять овощи, фрукты и зелень. Стоит избегать фастфудов, жирного и жареного. Также рекомендовано проветривать помещение перед сном и избегать стрессовых ситуаций.