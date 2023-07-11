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Землю накроет мощная магнитная буря
11.07.2023 15:11 Алина Груднева

Землю накроет мощная магнитная буря

На Землю обрушится мощная магнитная буря в ближайшие два дня.

По прогнозу, пик придется на 12 июля.

Эксперты оценивают мощность возмущения геомагнитного поля в пять баллов. На следующий день, 13 июля, сила магнитной бури немного ослабнет - до четырех баллов.

Метеочувствительные люди в эти дни могут испытывать головокружение, головную боль, бессонницу, высокую утомляемость, боли в мышцах и сердце, повышенное давление и многие другие недуги.

Медики советуют во время магнитных бурь пить побольше воды и употреблять овощи, фрукты и зелень. Стоит избегать фастфудов, жирного и жареного. Также рекомендовано проветривать помещение перед сном и избегать стрессовых ситуаций.

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