



Землетрясение в Турции было в 6 тысяч раз мощнее привычных для региона толчков

Район Турции, где произошло смертоносное землетрясение, находится на пересечении трех тектонических плит, составляющих земную кору: Анатолийской, Аравийской и Африканской. Движение тектонических плит создает давление на зоны разломов на их границах. Именно внезапный выброс этого давления вызывает землетрясения и сотрясения земли, объясняют сейсмологи.



Последнее землетрясение, скорее всего, произошло на одном из основных разломов, которые обозначают границы между Анатолийской и Аравийской плитами: либо на Восточно-Анатолийском разломе, либо на Трансформном разломе Мертвого моря. Хотя в этом районе каждый год происходит множество землетрясений, вызванных постоянным движением тектонических плит, землетрясение 6 февраля было наиболее сильным и разрушительным, поскольку было высвобождено очень много энергии.



Современные сейсмологи используют шкалу магнитуд, которая отражает количество энергии, высвобождаемой при землетрясении. Эта шкала нелинейная: каждая отметка вверх означает в 32 раза больше высвобожденной энергии. То есть, землетрясение магнитудой 7,8 фактически высвободило в 6 000 раз больше энергии, чем более умеренные землетрясения магнитудой 5, которые обычно происходят в этом регионе.



Оценивается, что сильные и мощные толчки ощущали 610 000 человек в окрестностях до 80 км в северо-восточном направлении вдоль границы тектонической плиты. Легкие толчки ощущались на расстоянии до крупнейшего города Турции Стамбула (около 815 км), а также до Багдада в Ираке (800 км) и Каира в Египте (950 км).



После крупных землетрясений происходит множество мелких землетрясений, известных как афтершоки, поскольку земная кора приспосабливается к изменениям напряжения. Они могут продолжаться от нескольких дней до нескольких лет после первоначального события. Поэтому землетрясения магнитудой поменьше продолжают происходить. Хотя афтершоки обычно значительно меньше основного толчка, они могут иметь не менее разрушительные последствия, еще больше повреждая инфраструктуру, пострадавшую от первого землетрясения, и затрудняя спасательные работы.