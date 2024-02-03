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WSJ: Украина пытается построить миллион дронов из-за дефицита боеприпасов
03.02.2024 13:47 Алина Груднева

WSJ: Украина пытается построить миллион дронов из-за дефицита боеприпасов

Украина пытается компенсировать дефицит боеприпасов и дополнительной военной помощи от США за счет производства миллиона FPV-дронов.

По данным The Wall Street Journal, могут потребоваться миллиарды долларов и уйдут годы для того, чтобы Украина смогла производить в необходимых масштабах артиллерийские и ракетные системы.

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"Но беспилотники, которые можно собрать из деталей, доступных на коммерческом рынке, и которые стоят всего несколько сотен долларов каждый, сравнительно дешевы и просты в производстве. В настоящее время по всей Украине открываются самодельные заводы, которые ежемесячно выпускают тысячи беспилотных летательных аппаратов", - отметили в издании.

По данным WSJ, сейчас Украина производит 62 различных вида БПЛА. Также ведется разработка новых моделей, которые смогут дальше летать, нести более тяжелые боеприпасы и уклоняться от российских РЭБ.

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