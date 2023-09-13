



Выявлена экзопланета, на которой есть признаки жизни

На экзопланете K2−18b есть потенциально приемлемая для жизни людей среда.



К такому выводу пришли ученые в результатах исследования, опубликованных в журнале The Astrophysical Journal Letters.



В частности, в атмосфере этой экзопланеты с помощью телескопа Джеймс Уэбб выявили намеки на наличие биологического соединения серы диметилсульфид. На Земле он формируется живыми организмами. Также там обнаружили молекулы углерода, углекислого газа и метана.



"Традиционно поиск жизни на экзопланетах фокусировался в основном на небольших каменистых планетах, но более крупные миры Гикеан значительно лучше подходят для наблюдений за атмосферой", — пояснил астроном из Кембриджского университета Никку Мадхусудхан.



Пока что рано делать выводы о том, пригодна ли эта экзопланета для жизни людей, но ученые намерены продолжить ее изучение.

