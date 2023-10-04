



ВСУ на фронте спрячут в "плащи-невидимки": видео

В Украине разработали плащ-невидимку: он блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметным для врага. Это поможет выполнять боевые задачи снайперам или группам Сил спецопераций.



Об этом рассказал вице-премьер, министр по цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время презентации чудо плаща, отметив, что украинский плащ-невидимка для Сил обороны - это технологии победы от Brave1.



Суперзащиту от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами создали украинцы. Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага. Например, украинских снайперов или группы CCO, которые выполняют боевые задачи.



Разработка компактная и легкая - вес до 2,5 кг. Имеет высокую защищенность от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур.



"Плащ-невидимка - это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизни наших военных на фронте. Нужно еще больше", - заявил Федоров и призвал всех, кто работаете над проектами в оборонной сфере, подавать их через платформу Brave1.



На видео - готовый образец "плаща-невидимки", который прошел успешные испытания в полевых условиях.







