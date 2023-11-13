



Вирусы и эпидемии могут уничтожить в 12 раз больше людей к 2050 году

К 2050 году вирусные эпидемии могут уничтожить в 12 раз больше людей



Ученые обеспокоены количеством эпидемий и пандемий, которые стали значительно чаще в последние годы. Ранее патогены содержались в изолированных популяциях животных, а за последние полвека они спровоцировали смертельные эпидемии с экспоненциальной скоростью. И это установило тенденцию, которая в ближайшие годы может только ухудшиться.



Какие эпидемии грозят человечеству и почему они могут убить тысячи людей до 2050 года, говорится в исследовании в журнале BMJ Global Health.



Согласно анализу исторических данных, проведенному биотехнологической компанией Ginkgo Bioworks, в период с 1963 по 2019 год вспышки, зарегистрированные от четырех разрушительных вирусов у животных-хозяев, росли почти на 5 процентов в год, при этом смертность ежегодно увеличивалась на ошеломляющие 8,7 процента.



Исследователи прогнозируют, что при таких темпах, общее количество смертей только от нескольких заболеваний в 2050 году будет как минимум в 12 раз больше, чем по данным за 2020 год.



Большинство современных вирусных эпидемий берут свое начало в популяциях диких или домашних животных, которые являются носителями патогенов, практически не оказывая на них вредного воздействия, но передающиеся из поколения в поколения.



Если вирусы разовьют способность проникать в человеческое тело, то любая встреча между человеком и животным-хозяином представляет собой риск для зоонозного распространения - вторжения пионеров-патогенов, сеющих хаос, когда они внедряются в человеческую популяцию.



Человеческая деятельность резко увеличила вероятность таких первоначальных встреч, например, за счет более глубокого проникновения в дикую среду обитания или вынужденного переселения популяций из-за повсеместной утраты среды обитания и изменения климата.



На данный момент мало что известно о фактической частоте распространения зоонозных заболеваний с течением времени, что затрудняет долгосрочные прогнозы.



Для своих расчетов компания Ginkgo Bioworks использовала доступ к обширной базе данных и изучила количество и тяжесть вспышек зоонозных заболеваний, о которых сообщала ВОЗ.



При этом ученые исключили недавнюю пандемию COVID-19 и потенциально эндемические заболевания, которые могли появиться в популяции людей. Они остановились на нескольких вирусах, которые передаются животными: Коронавирус SARS 1, филовирусы, такие, как Эбола, вирус Мачупо (вызывающий боливийскую геморрагическую лихорадку) и вирус Нипах.

Анализ показал 75 событий, которые распространились на человеческие популяции от диких животных в 24 странах.



Отслеживая их появление и используя количество смертей в качестве показателя серьезности каждой вспышки, филовирусы были, безусловно, самыми смертоносными: за изучаемый период было зарегистрировано более 15 700 смертей в 40 вспышках.



Для сравнения, SARS-CoV-1 унес всего 922 жизни, хотя это произошло на фоне всего двух вспышек в период с 2002 по 2004 год. Вирусы Мачупо и Нипах вместе стали причиной 529 смертей в 33 вспышках.



Смертей станет в 12 раз больше



И хотя эти события кажутся фрагментированными, ученые утверждают, что эти эпидемии не являются результатом случайных действий и несут в себе признаки тенденции, которая, вероятно, только усиливается.



"Если тенденция, которую мы наблюдаем в этом исследовании, сохранится, мы ожидаем, что эти патогены вызовут в четыре раза больше побочных эффектов и в 12 раз больше смертей в 2050 году по сравнению с 2020 годом", - подчеркивают исследователи.



Они добавляют, что их оценки довольно консервативные, так как в своих расчетах они не учитывали такие монолитные примеры, как пандемия COVID-19.



"Если смертоносная пандемия и показала нам что-то, так это то, что правительства способны финансировать программы наблюдения и мониторинга, когда сталкиваются с ростом числа смертей. Зная, что в будущем эта статистика может вырасти в связи с целым рядом эпидемий, возможно, пришло время расширить инфраструктуру и технологии, чтобы лучше следить за дикими границами вирусов животных", - резюмируют ученые.