



Вблизи Антарктиды ученые обнаружили новый вид морских существ

Исследователи, которые изучают океан недалеко от Антарктиды, обнаружили новый вид морских существ. Они были обнаружены на глубине от 65 до 1170 метров. Об этом пишет издание Insider.



The Antarctic strawberry feather - существа с 20 так называемыми "руками", которые могут достигать 20 см длиной. Официальное название новооткрытого вида - Promachocrinus fragarius.



Новый вид принадлежит к классу Crinoidea, в который входят морские звезды, морские ежи, морские ежи и морские огурцы, и является разновидностью морской лилии.



По словам профессора морской биологии Университета Калифорнии в Сан-Диего Грег Роуз, круглые выпуклости на теле звезды расположены там, где должны быть усики - выступающие от основы щупальцевидные струны, но они как бы удалены так, что видны точки крепления.



Он также добавил, что на кончиках усиков у этих морских существ имеются крошечные коготки, используемые ими для того, чтобы можно было удержаться за морское дно. Так называемые "руки" - удлиненные и на вид перьевые - позволяют этому существу передвигаться.



Благодаря этому открытию исследователи могут добавить восемь видов в категорию антарктических морских лилий, добавив четыре новых открытия, которые первоначально считались отдельными видами.

