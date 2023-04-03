



В Японии сняли рыбу на рекордной глубине — 8,3 километра

В Японии зафиксировали рыбу на глубине более 8,3 километров. Это самая большая глубина, на которой ученые когда-либо обнаруживали рыб. Об этом пишет BBC.



На глубине 8336 метров обнаружили один из видов рыбы-улитки. Ее запечатлел автономный модуль, расположенный в Идзу-Огасаварском желобе на юге Японии.



Ученые говорят, что именно эти виды рыб могут находиться на наибольшей глубине. В принципе, это максимальная глубина, на которой вообще могут выживать рыбы.



Предыдущий рекорд был 8 178 метров – на этой глубине рыбу зафиксировали в Марианской впадине. По мнению ученых, если новый рекорд и удастся побить, то всего на несколько десятков метров, ведь глубина 8,2—8,4 километра максимальна для жизни рыб.

