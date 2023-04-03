В Японии сняли рыбу на рекордной глубине — 8,3 километра
В Японии зафиксировали рыбу на глубине более 8,3 километров. Это самая большая глубина, на которой ученые когда-либо обнаруживали рыб. Об этом пишет BBC.
На глубине 8336 метров обнаружили один из видов рыбы-улитки. Ее запечатлел автономный модуль, расположенный в Идзу-Огасаварском желобе на юге Японии.
Ученые говорят, что именно эти виды рыб могут находиться на наибольшей глубине. В принципе, это максимальная глубина, на которой вообще могут выживать рыбы.
Предыдущий рекорд был 8 178 метров – на этой глубине рыбу зафиксировали в Марианской впадине. По мнению ученых, если новый рекорд и удастся побить, то всего на несколько десятков метров, ведь глубина 8,2—8,4 километра максимальна для жизни рыб.
【水深8336m】“超深海” 世界最深で泳ぐ魚の撮影に成功 東京海洋大など | NHK https://t.co/R2gAG8OC07 pic.twitter.com/HVJpOVXTa7— 世界経済新聞 (@Sekai_Keizai) April 2, 2023