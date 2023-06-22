В Турции стартовали испытания фрегата TCG Istanbul
В Турции стартовали ходовые испытания фрегата I класса TCG Istanbul, разработанного для местных военных кораблей.
По данным минобороны страны, это - первый фрегат ВМС от отечественного производителя.
Информацию о начале испытаний также подтвердил главный подрядчик проекта STM.
"Был поднят турецкий флаг и проведены первые ходовые испытания TCG ISTANBUL (F-515), первого национального фрегата Турции, разработчиком и главным подрядчиком которого мы с гордостью являемся", — сказано в заявлении.
TCG Istanbul должен войти в состав турецкого флота к концу 2023 года. Он предназначен для операций по морскому наблюдению и патрулированию, а также для инспекции и наблюдения за исключительной экономической зоной (ИЭЗ).
İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul Fırkateynine, törenle Türk bayrağı toka edildi ve ilk seyrine çıkılarak Deniz Kabul Testlerine başlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6NVk4VyPz6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2023