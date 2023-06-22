



В Турции стартовали испытания фрегата TCG Istanbul

В Турции стартовали ходовые испытания фрегата I класса TCG Istanbul, разработанного для местных военных кораблей.



По данным минобороны страны, это - первый фрегат ВМС от отечественного производителя.



Информацию о начале испытаний также подтвердил главный подрядчик проекта STM.



"Был поднят турецкий флаг и проведены первые ходовые испытания TCG ISTANBUL (F-515), первого национального фрегата Турции, разработчиком и главным подрядчиком которого мы с гордостью являемся", — сказано в заявлении.



TCG Istanbul должен войти в состав турецкого флота к концу 2023 года. Он предназначен для операций по морскому наблюдению и патрулированию, а также для инспекции и наблюдения за исключительной экономической зоной (ИЭЗ).