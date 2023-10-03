



В США пойман 180-килограммовый скат: фото гиганта

В проливе Лонг-Айленд исследовательская команда из Коннектикутского агентства по рыбным ресурсам и дикой природе поймала огромного ската весом в 181 килограмм.



По данным газеты The New York Post, он был более чем 1,8 метра в длину, а ширина существа составила 1,5 м.



Для пролива Лонг-Айленд такая находка является большой редкостью. Обычно такие гиганты встречаются в основном вдоль Атлантического побережья.



"Вместо того, чтобы пытаться перевернуть животное, наша команда быстро провела некоторые замеры и немедленно вернула ската в воду, чтобы увидеть, как он выплывает живой и здоровый", - сообщили исследователи.





