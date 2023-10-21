



В США победили рак поджелудочной - без рецидива

Команда из Массачусетского университета в Амхерсте сообщила о победе над раком поджелудочной железы.



Для опыта было выбрано весьма интересное решение. Они убили рак при помощи бактериальной терапии, использовав силу всех вакцин, введенных ранее в организм в течении всей жизни.



Оказалось, что белковый антиген из детской вакцины может быть доставлен в клетки злокачественной опухоли, чтобы переориентировать иммунную систему организма на борьбу с раком, эффективно останавливая его и предотвращая рецидив.



Об этом сообщил профессор химической инженерии Нил Форбс.

