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В США победили рак поджелудочной - без рецидива
21.10.2023 01:30 Катя Шульц

В США победили рак поджелудочной - без рецидива

Команда из Массачусетского университета в Амхерсте сообщила о победе над раком поджелудочной железы.

Для опыта было выбрано весьма интересное решение. Они убили рак при помощи бактериальной терапии, использовав силу всех вакцин, введенных ранее в организм в течении всей жизни.

Оказалось, что белковый антиген из детской вакцины может быть доставлен в клетки злокачественной опухоли, чтобы переориентировать иммунную систему организма на борьбу с раком, эффективно останавливая его и предотвращая рецидив.

Об этом сообщил профессор химической инженерии Нил Форбс.
 

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