В США испытали дрон, который может летать в стратосфере – видео

На ракетном полигоне в американском Нью-Мексико завершилось первое стратосферное испытание высотной псевдоспутниковой беспилотной авиационной системы PHASA-35. Об этом сообщает Defense Post.



Испытание США на полигоне Уайт Сэндс является частью проекта по разработке устойчивого и стабильного псевдоспутникового БПЛА, на работу которого не будут влиять погодные условия и воздушное движение.



PHASA-35 имеет размах крыльев 35 метров и может нести до 15 килограммов полезной нагрузки. Он оснащен солнечными и фотоэлектрическими батареями, а также системой управления энергопотреблением, что позволяет обеспечить постоянное питание даже во время ночных полетов.



Будущее применение сверхлегкого летательного аппарата включает в себя безопасность воздушного пространства и разведку, наблюдение и рекогносцировку с "сверхдлинной" выносливостью.



"PHASA-35 открывает новые горизонты, открывая стратосферу для новых возможностей", – заявил управляющий директор авиационного сектора "BAE Systems" Клифф Робсон.

Expert Met Office scientists & meteorologists have supported the successful flight of @BAESystemsAir Prismatic’s PHASA-35 high altitude Uncrewed Air System. It's designed to provide a persistent, stable platform for monitoring, surveillance, disaster relief & communications



🧵 pic.twitter.com/lk6TdfywwC