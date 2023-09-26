



В Мексике найден древний дворец майя

Археологи нашли древнее здание на мексиканском полуострове Юкатан, которое было построено еще во времена майя.



В частности, они обнаружили два жилых комплекса возрастом в 1500 лет, один из которых напоминал настоящий дворец.



Открытие было сделано в рамках исследования, которое проводилось для строительства железной дороги.



По данным Национального института антропологии и истории Мексики, древний дворец был украшен резьбой в виде птиц, перьев и бус. На фасаде были колонны. Как именно использовались два здания, пока неизвестно. Ученые предполагают, что в них могли жить, или же использовать для административных функций.